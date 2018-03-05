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Житель Ярославской области зарезал свою жену
5 марта 2018 13:11
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В Угличском районе произошло жестокое убийство. Приехавшие на место происшествия полицейские нашли изрезанную ножом 30-летнюю женщину. Тело обнаружили в одном из домов в посёлке Отрадное.
Женщину убил собственный муж. Кровавая драма разыгралась 3 марта во время совместных посиделок. Супруги поругались и мужчина схватил нож и нанёс жене несколько ударов в грудь. Женщина погибла сразу же. Мужчина сам рассказал о случившемся соседу и попросил вызвать полицию.
— Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Известно, что супруги уже давно злоупотребляли алкоголем, на фоне которого происходили частые ссоры.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославской области на улице нашли тело 35-летнего мужчины.
Фото: Александра Савельева
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