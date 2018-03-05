Ярославские приставы рассказали топ методов, как выбивать долги

Судебные приставы рассказали, как борются с должниками

Начальник управления судебных приставов в Ярославской области подготовил большой отчёт о том, как работали приставы целый год. И рассказал, каких должников больше, и какими методами их заставляют рассчитаться по долгам. Всего за год жители и юридические компании региона умудрились задолжать 48,6 миллиарда рублей — немного меньше, чем бюджет всей области. Взыскать удалось 5,4 миллиарда рублей.

Самые большие долги в Ярославской области накапливаются за коммунальные услуги и по налогам у крупных компаний.

— Управлением взыскано в пользу организаций топливно энергетического комплекса 1,306 миллиарда рублей, — рассказал начальник управления ФССП России по Ярославской области Александр Юдин.

По налоговым долгам удалось собрать чуть больше 810 миллионов рублей.

Приставы поделились своими методами получения долгов в любой сфере. Так, чаще всего у должников арестовывают машины — в прошлом году забрали 742 машины на 161 миллион рублей. Затем ограничили выезд за границу для 63,3 тысячи человек, из них 9,6 тысячи человек за долги по алиментам. Ещё один метод приставов — ограничение специального права, как, например, водительского. Таким методом требовали долги с 2531 ярославца.

Также ярославские приставы арестовывают мебель в офисах банков-должников, свадебные платья и даже целые офисы.