|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Эксклюзив
В Ярославской области на улице нашли мёртвого 35-летнего мужчину
5 марта 2018 12:50
3 058 1
В Тутаеве на улице нашли мёртвого мужчину. Тело 35-летнего Анатолия Морозова обнаружили на улице недалеко от его места жительства.
— Мужчина пропал 3 марта. Его родственники обратились за помощью. А 4 марта его нашли, — рассказали в «ЯрСпасе».
Известно, что его смерть носит не криминальный характер. У Анатолия остались жена и маленькая дочка. Убитая горем супруга погибшего мужчины обратилась ко всем с просьбой помочь в организации похорон.
— Добрые люди, знакомые и кто знал Анатолия Морозова, прошу вас о материальной помощи в похоронах моего мужа, — написала Алёна Бахирева на своей странице в соцсети.
Фото: Анатолий Морозов/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
сегодня
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Откуда вообще в фильме... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров