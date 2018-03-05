В Ярославской области на улице нашли мёртвого 35-летнего мужчину

Мужчина пропал 3 марта

В Тутаеве на улице нашли мёртвого мужчину. Тело 35-летнего Анатолия Морозова обнаружили на улице недалеко от его места жительства.

— Мужчина пропал 3 марта. Его родственники обратились за помощью. А 4 марта его нашли, — рассказали в «ЯрСпасе».

Известно, что его смерть носит не криминальный характер. У Анатолия остались жена и маленькая дочка. Убитая горем супруга погибшего мужчины обратилась ко всем с просьбой помочь в организации похорон.

— Добрые люди, знакомые и кто знал Анатолия Морозова, прошу вас о материальной помощи в похоронах моего мужа, — написала Алёна Бахирева на своей странице в соцсети.