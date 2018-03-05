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Галантный незнакомец помог упавшей женщине, а потом обокрал её
5 марта 2018 12:12
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В полицию Дзержинского района поступило заявление о краже от 46-летней жительницы Ярославля.
Возвращаясь домой, женщина подскользнулась и упала. Ей на помощь пришёл незнакомец. Мужчина помог ей подняться, за что женщина решила отблагодарить его и пригласила к себе домой. Во время ужина хозяйка квартиры ненадолго оставила гостя, а вернувшись в комнату, обнаружила, что галантный незнакомец пропал вместе с её кошельком.
— Кошелёк он похитил с деньгами и банковской картой, с которой потом пропали 7 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Общий ущерб составил 11 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемого, им оказался 38-летний ярославец. Мужчина во всём признался. В отношении ярославца завели уголовное дело за кражу.
На прошлой неделе полицейские задержали двух женщин, которые обворовывали пенсионеров, представляясь соцработниками.
Фото: Александра Савельева
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