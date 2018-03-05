На «проклятом» перекрёстке за Волгой случилось ещё одно ДТП

Авария произошла на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе

В Ярославле на перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе снова пострадали люди.

— Там столкнулись два автомобиля — ВАЗ-2110 и Honda СR-V, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Авария попала в объектив камеры городской системы видеонаблюдения. На кадрах видно, что оба автомобиля перед столкновением выезжают на проспект Машиностроителей с улицы Орджоникидзе, но с разных сторон.

— Водитель «десятки» должен был пропустить кроссовер, но не сделал этого, — считают автомобилисты.

Тем не менее виновника аварии теперь предстоит определить специалистам Госавтоинспекции.

В результате аварии травмы получил водитель отечественной легковушки. Ему оказали помощь приехавшие на место ДТП врачи скорой помощи.

Авария произошла в том самом месте, где недавно уже случились два громких ДТП: сначала «Лада-Гранта» проехала по упавшей на переходе женщине, а потом «Шкода» сбила сразу трёх девочек-подростков. Этот перекрёсток горожане уже называют «проклятым». Глава управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области уже заявил, что здесь срочно нужно перенастраивать светофор, чтобы сделать место более безопасным.