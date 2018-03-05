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Город

На «проклятом» перекрёстке за Волгой случилось ещё одно ДТП

5 марта 2018 11:17
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ДТП, происшествия, авария, Ярославль

В Ярославле на перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе снова пострадали люди.

— Там столкнулись два автомобиля — ВАЗ-2110 и Honda СR-V, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Авария попала в объектив камеры городской системы видеонаблюдения. На кадрах видно, что оба автомобиля перед столкновением выезжают на проспект Машиностроителей с улицы Орджоникидзе, но с разных сторон.

— Водитель «десятки» должен был пропустить кроссовер, но не сделал этого, — считают автомобилисты. 

Тем не менее виновника аварии теперь предстоит определить специалистам Госавтоинспекции.

 

В результате аварии травмы получил водитель отечественной легковушки. Ему оказали помощь приехавшие на место ДТП врачи скорой помощи.

Авария произошла в том самом месте, где недавно уже случились два громких ДТП: сначала «Лада-Гранта» проехала по упавшей на переходе женщине, а потом «Шкода» сбила сразу трёх девочек-подростков. Этот перекрёсток горожане уже называют «проклятым». Глава управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области уже заявил, что здесь срочно нужно перенастраивать светофор, чтобы сделать место более безопасным.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: ЯрНет
Видео: канал Yarnet Ltd/Youtube.com
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