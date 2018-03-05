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Город

Ярославскую область назвали одним из самых популярных мест у иностранцев

5 марта 2018 10:55
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иностранцы, Ярославль, туризм

Ярославская область попала в список регионов, самых популярных у иностранных туристов в России. К нам ездят даже чаще, чем в Калининград.

— Рейтинг составлен по результатам анализа иностранного туризма в регионах России. Но в него не включены Москва и Санкт-Петербург, каждый из которых посетили больше 4 миллионов иностранцев, — рассказали аналитики «ТурСтат».

В Ярославскую область приехали всего 200 тысяч иностранцев, благодаря им мы попали в десятку самых популярных российских регионов.

  1. Краснодарский край (900 тысяч туристов).
  2. Приморье (640 тысяч), Крым (более 500 тысяч).
  3. Татарстан (278 тысяч).
  4. Подмосковье (230 тысяч).
  5. Иркутская область (211 тысяч).
  6. Владимирская область (более 200 тысяч).
  7. Ярославская область (более 200 тысяч).
  8. Ставрополье (100 тысяч).
  9. Калининградская область (100 тысяч).
В соседнюю с нами Вологодскую область приехали чуть больше 30 тысяч иностранцев, а Костромская и Ивановские области не попали даже в то-50 регионов, куда ездят иностранцы.
Мэр Ярославля решил учесть такое количество иностранцев в городе, и теперь меню в центральных ресторанах перевели на китайский
Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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