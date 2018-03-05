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Ярославскую область назвали одним из самых популярных мест у иностранцев
5 марта 2018 10:55
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Ярославская область попала в список регионов, самых популярных у иностранных туристов в России. К нам ездят даже чаще, чем в Калининград.
— Рейтинг составлен по результатам анализа иностранного туризма в регионах России. Но в него не включены Москва и Санкт-Петербург, каждый из которых посетили больше 4 миллионов иностранцев, — рассказали аналитики «ТурСтат».
В Ярославскую область приехали всего 200 тысяч иностранцев, благодаря им мы попали в десятку самых популярных российских регионов.
В соседнюю с нами Вологодскую область приехали чуть больше 30 тысяч иностранцев, а Костромская и Ивановские области не попали даже в то-50 регионов, куда ездят иностранцы.
Мэр Ярославля решил учесть такое количество иностранцев в городе, и теперь меню в центральных ресторанах перевели на китайский.
Фото: Александра Савельева
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