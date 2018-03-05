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Город

В Ярославле мошенницы перевели бабушку через дорогу, чтобы потом обокрасть

5 марта 2018 09:21
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деньги, мошенники, полиция, Ярославль

80-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Бабушка попалась на удочку хитрых женщин, которые придумали целую схему, чтобы развести бабушку.

На улице Урицкого к пенсионерке подошла неизвестная женщина и помогла перейти дорогу. Бабушка поблагодарила спутницу и хотела было уйти, но та вдруг сказала, что на её сына наложена порча и он скоро попадёт в ДТП. В это время к ним подошла ещё одна дама, которая подтвердила слова подруги. Женщины сообщили, что могут снять порчу, но для ритуала необходимо вынести из дома все деньги.

Испугавшись за своего родственника, пенсионерка вынесла из дома 150 тысяч рублей, завёрнутых в пакет. Мошенницы взяли пакет и, проведя ритуал, отдали деньги обратно. Только дома пенсионерка увидела, что денег внутри нет.

 — По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых, составлены фотороботы, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Приметы подозреваемых: первой женщине на вид 40–45 лет, рост 165 см, плотного телосложения, лицо круглое. Была одета: меховой полушубок, на голове сиреневая вязаная шапка, синие брюки. Второй женщине: на вид 50 лет, рост 165 см, среднего телосложения, была одета: пуховик черного цвета, на голове серая вязаная шапка, брюки серо-черного цвета, светло-синие сапоги.

Ранее 76.ru рассказывал о том, как сантехник обманывал ярославцев.

Анна Лурье
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Фото: УМВД по ЯО
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