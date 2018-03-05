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Ярославские музыканты устроили концерт памяти саксофониста группы «Мамульки BEND»

5 марта 2018 07:03
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музыканты, Ярославль, Мамульки BEND

Концерт памяти саксофониста ярославской группы «Мамульки BEND» Анатолия Воротынцева прошел в баре «Папин Гараж». Почтить память музыканта собрались знакомые и друзья Анатолия.

На концерте играли группы, с которыми Анатолий Воротынцев выступал и дружил: Only Jazz Quarter, «Фуфай-оркестр», Barney Barfly, Cutty Sark и «Мамульки BEND».

— Для групп смерть Толи стала большим ударом. Неожиданно, но его потеря начинает ощущаться только сейчас, — рассказал художественный руководитель группы «Мамульки BEND» Максим Семёнов. — Анатолий был абсолютно беззлобным, душевным, талантливым человеком. Очень одиноким, но с огромным количеством друзей. При своих огромных габаритах Толя был большим ребенком — мог вредничать, но никому не желал зла, никакой агрессии у него не было, никогда обидного слова никому не сказал.

Анатолий Воротынцев плохо себя почувствовал в начале осени прошлого года. Он обратился к медикам, при обследовании у него нашли злокачественную опухоль желудка. Музыканту сделали операцию в Москве и перевели на лечение в Ярославль. Но спасти Анатолия не удалось. Саксофонист умер 24 января.

Елена Вахрушева
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Фото: Елена Вахрушева
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