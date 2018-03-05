Ярославцев просят опознать мужчину, потерявшего память

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи у всех жителей Ярославской области. На этот раз не в поиске человека, а в поиске его родных.

— Помогите опознать человека. Найти родственников, — просит помощи волонтёр Наталия. — Говорят, что раньше его видели в Рыбинске. Мужчину нашли в аэропорту Шереметьево в Москве ещё в 2014 году, он потерял память.

Мужчине на вид 30–35 лет, рост 177 сантиметров. О себе он ничего не помнит и с людьми не разговаривает. Сейчас он находится на лечении в Московской больнице, а волонтёры уже несколько лет ищут его родственников.

Если вам известно о нём что-либо, сообщите по телефону: 8-800-700-54-52.

Также в Ярославле ищут девушку-подростка, которая ночью сбежала из дома.