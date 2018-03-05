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Ярославцев просят опознать мужчину, потерявшего память
4 марта 2018 23:35
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Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи у всех жителей Ярославской области. На этот раз не в поиске человека, а в поиске его родных.
— Помогите опознать человека. Найти родственников, — просит помощи волонтёр Наталия. — Говорят, что раньше его видели в Рыбинске. Мужчину нашли в аэропорту Шереметьево в Москве ещё в 2014 году, он потерял память.
Мужчине на вид 30–35 лет, рост 177 сантиметров. О себе он ничего не помнит и с людьми не разговаривает. Сейчас он находится на лечении в Московской больнице, а волонтёры уже несколько лет ищут его родственников.
Если вам известно о нём что-либо, сообщите по телефону: 8-800-700-54-52.
Также в Ярославле ищут девушку-подростка, которая ночью сбежала из дома.
Фото: Лиза Алерт / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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