Красная и белая: в Ярославле на пустой улице столкнулись две маршрутки

Обе маршрутки ехали из Брагино в сторону центра

Сегодня около 17 часов в Ярославле на проспекте Октября произошло ДТП с участием двух маршруток. Оба пазика ехали из Брагино в сторону центра и стокнулись на въезде на путепровод у моторного завода.

— Спереди ехал красный пазик 46-го маршрута, а его догнал белый, ехавший по маршруту №91, — рассказали очевидцы. — В обоих автобусах ехали пассажиры. Но никто не пострадал — все вышли и пошли к остановке пересаживаться на другой транспорт.

Заторов на дороге из-за аварии нет — проспект практически пустой. Проблемы на дорогах могут быть в Ярославле завтра утром — ночью ожидается сильный снегопад.

Пассажиры автобусов не пострадали

Ранее в центре Ярославля произошло другое ДТП с участием такси. Эта авария случилась на улице Победы на перекрёстке с улицей Свободы.