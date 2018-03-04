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Красная и белая: в Ярославле на пустой улице столкнулись две маршрутки
4 марта 2018 17:51
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Сегодня около 17 часов в Ярославле на проспекте Октября произошло ДТП с участием двух маршруток. Оба пазика ехали из Брагино в сторону центра и стокнулись на въезде на путепровод у моторного завода.
— Спереди ехал красный пазик 46-го маршрута, а его догнал белый, ехавший по маршруту №91, — рассказали очевидцы. — В обоих автобусах ехали пассажиры. Но никто не пострадал — все вышли и пошли к остановке пересаживаться на другой транспорт.
Заторов на дороге из-за аварии нет — проспект практически пустой. Проблемы на дорогах могут быть в Ярославле завтра утром — ночью ожидается сильный снегопад.
Ранее в центре Ярославля произошло другое ДТП с участием такси. Эта авария случилась на улице Победы на перекрёстке с улицей Свободы.
Фото: Александр Кудряшов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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