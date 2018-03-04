В Ярославле ищут 14-летнюю девочку с голубым рюкзаком

Ксения ушла из дома около двух часов ночи

Сегодня около двух часов ночи в Заволжском районе Ярославля из дома ушла 14-летняя Ксения Хрущёва.

— Девочка худая, рост 158 сантиметров, волосы до плеч, — рассказали приметы девочки волонтёры «ЯрСпаса». — Была одета в черные пуховик и брюки, золотистые кроссовки, с собой взяла голубой рюкзак.

Волонтёры поискового отряда просят всех, кто хоть что-либо знает о местонахождении пропавшей, звонить в полицию или в «ЯрСпас» по телефону +7 910 964-08-38.