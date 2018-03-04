В Ярославле ищут 14-летнюю девочку с голубым рюкзаком

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Сегодня около двух часов ночи в Заволжском районе Ярославля из дома ушла 14-летняя Ксения Хрущёва.
— Девочка худая, рост 158 сантиметров, волосы до плеч, — рассказали приметы девочки волонтёры «ЯрСпаса». — Была одета в черные пуховик и брюки, золотистые кроссовки, с собой взяла голубой рюкзак.
Волонтёры поискового отряда просят всех, кто хоть что-либо знает о местонахождении пропавшей, звонить в полицию или в «ЯрСпас» по телефону +7 910 964-08-38.
Фото: ЯрСпас
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Откуда вообще в фильме... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров