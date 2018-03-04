Федеральное телевидение обвинило ярославцев в нелюбви к Родине

Ярославских пользователей Facebook обвинили в нелюбви к родине

В Лондоне прошёл международный саммит Facebook, куда съехались администраторы групп, владельцы страниц и организаторы мероприятий в социальной сети. Приехали пользователи из разных стран Европы и из России. Об этом рассказали журналисты телекомпании «Рен-ТВ» в программе «Военная тайна». Они рассказали своим телезрителям, что там собрались те люди, которые не любят Родину.

— Были приглашены и участники группы «Дороги Ярославля», — рассказали в передаче. Здесь любовь к России проявляется весьма своеобразно, — говорится в программе на «Рен-ТВ». — С первого взгляда кому-то может показаться странным, что из всего многообразия российских блогеров на международный саммит пригласили именно таких людей, которые не любят Родину. Но, по мнению экспертов, ничего удивительного в этом нет. Сегодня западные соцсети, несмотря на все слова о свободе и отсутствии цензуры, — это настоящая машина пропаганды.

Администраторы сообщества «Дороги Ярославля» удивились, увидев запись этой передачи в интернете. Они рассказали, что вообще не были на этом саммите. Хотя признались, что один из участников сообщества подавал заявку и хотел съездить в Лондон. Но не успел оформить визу.

— Мне кажется, что сотрудники телекомпании «Рен-ТВ» немного увлеклись поиском врагов отечества, — рассказал администратор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Но я им благодарен — наша деятельность стала известна далеко за пределами региона, а правильный вектор подчеркивают большинство участников и даже власть, против которой, по мнению телевизионщиков, мы «работаем». Я бы хотел пригласить съемочную бригаду этого телеканала в Ярославль, чтоб они могли вживую познакомиться с нами.

Группа «Дороги Ярославля» существует около пяти лет. Её создали местные автомобилисты-общественники. Там люди следят за состоянием дорог в городе и области, контролируют их ремонт и просто общаются на автомобильные темы. Участники сообщества неоднократно ходили в рейды вместе с представителями власти и ходили к чиновникам обсудить вопросы по дорожному ремонту и другим темам.