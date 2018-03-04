В центре Ярославля «Рено» врезался в такси

Авария произошла около девяти часов утра

В Ярославле около 9 часов утра на улице Победы на пересечении с улицей Свободы произошло ДТП. Чёрный «Рено» врезался в машину из службы такси.

— Люди не пострадали в аварии, — говорят очевидцы. — У «Рено-Сценик» оторван бампер, а у «Рено-Логан» из такси помято переднее левое крыло.

Более серьёзная авария с участием такси произошла недавно на улице Победы в нескольких метрах отсюда. Там легковушка протаранила машину скорой помощи.