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В центре Ярославля «Рено» врезался в такси
4 марта 2018 14:06
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В Ярославле около 9 часов утра на улице Победы на пересечении с улицей Свободы произошло ДТП. Чёрный «Рено» врезался в машину из службы такси.
— Люди не пострадали в аварии, — говорят очевидцы. — У «Рено-Сценик» оторван бампер, а у «Рено-Логан» из такси помято переднее левое крыло.
Более серьёзная авария с участием такси произошла недавно на улице Победы в нескольких метрах отсюда. Там легковушка протаранила машину скорой помощи.
Фото: Александр Верхотуров
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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