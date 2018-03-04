Двух ярославцев могут отправить в колонию за кражу пива из магазина

Полицейские быстро вычислили парней, укравших пиво

В Ярославле два молодых человека — одному 20, второму 21 год — попались за кражу пива из магазина. Они взяли упаковку с пенным напитком за 1400 рублей и ушли, не расплатившись.

Продавцы магазина заметили кражу и позвонили в полицию. Ну а сотрудники МВД быстро вычислили воров и задержали их.

— Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области.

Если вина молодых людей будет доказана в суде, то им грозит наказание до четырёх лет лишения свободы.