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Двух ярославцев могут отправить в колонию за кражу пива из магазина
4 марта 2018 11:22
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В Ярославле два молодых человека — одному 20, второму 21 год — попались за кражу пива из магазина. Они взяли упаковку с пенным напитком за 1400 рублей и ушли, не расплатившись.
Продавцы магазина заметили кражу и позвонили в полицию. Ну а сотрудники МВД быстро вычислили воров и задержали их.
— Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области.
Если вина молодых людей будет доказана в суде, то им грозит наказание до четырёх лет лишения свободы.
Фото: Александра Савельева
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