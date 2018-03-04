|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
«Локомотив» в первом матче плей-офф обыграл нижегородское «Торпедо»
4 марта 2018 09:21
482 0
— Был трудный матч, — сказал после игры главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. — Мы можем занести в актив второй период и третий, когда оборонялись.На последнем рубеже Мурыгин сыграл неплохо, вообще вратари действовали хорошо. Вратарь железнодорожников Алексей Мурыгин отразил 34 броска по своим воротам. Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Локомотива». Второй матч пройдет сегодня в Ярославле.
Фото: ХК «Локомотив»
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Откуда вообще в фильме... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров