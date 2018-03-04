«Локомотив» в первом матче плей-офф обыграл нижегородское «Торпедо»

«Локомотив» выиграл первый матч плей-офф



Ярославский «Локомотив» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

— Был трудный матч, — сказал после игры главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. — Мы можем занести в актив второй период и третий, когда оборонялись.На последнем рубеже Мурыгин сыграл неплохо, вообще вратари действовали хорошо. Вратарь железнодорожников Алексей Мурыгин отразил 34 броска по своим воротам. Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Локомотива». Второй матч пройдет сегодня в Ярославле.