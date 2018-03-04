Я увидел фуру слишком поздно: ярославцы рассказали, как выжили в ДТП на М-8

Фура влетела в машину ярославцев.

Эта авария случилась на трассе М-8 накануне у светофора на дороге Ярославль — Вологда в посёлке Песочное. Фура неслась на стоящие на «красном» светофоре машины и влетела во внедорожник «Тойота-Ленд-Крузер», в котором ехала семья с маленькой дочкой. Всю семью увезли в больницу.

76.ru удалось связаться с пострадавшими, которые рассказали, что произошло на трассе, и как им удалось выжить.

— Мы стояли на светофоре, перед нами была ещё одна машина. В боковое зеркало я видел фуру, когда она была ещё далеко, метров за 500, — рассказал пострадавший в аварии водитель Дмитрий Левский. — Когда я взглянул в зеркало ещё раз, это был последний кадр, что я запомнил: машина неслась на нас по прямой, не думая тормозить. Я схватился за руль, чтобы вывернуть машину, но почувствовал только сильнейший удар. Нас закрутило, на несколько мгновений я потерял сознание.

С Дмитрием в машине ехала супруга и пятилетняя дочь.

— Когда очнулся, то первым делом спросил у жены: «Жива?», — вспоминает Дмитрий. — Мы оба обернулись на дочь... она лежала без сознания в неестественной позе. В машине был хаос: бардачок вырван, ноутбук, который мы везли с собой разбит на осколки. Повсюду кровь. Если бы у нас была другая машина, мы бы не выжили.

Сейчас мать и девочка с сильным сотрясением мозга находятся в больнице. Машина семьи восстановлению не подлежит. Водитель фуры травм не получил.