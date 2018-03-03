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Город

Ушёл из дома в коричневых ботинках: в Ярославле ищут школьника

3 марта 2018 21:40
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дети, Ярославль, поиск людей

В Ярославле ищут сбежавшего подростка. 15-лений Даниил Щербаков два дня назад ушёл из дома в Красноперекопском районе, и больше не выходил на связь.

К розыску подключилась полиция.

— На вид ему около 17 лет, худощавый с карими глазами и стрижкой с удлинённой чёлкой, — рассказывают приметы в УМВД по Ярославской области.

Подросток ушёл из дома в коричневых ботинках, чёрных джинсах и куртке. Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, сообщите по телефону: 21-02-02.

Также полиция возобновила поиски пропавшего 2,5 года назад известного в Ярославле психолога-консультанта.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: УМВД по ЯО
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