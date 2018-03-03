|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ушёл из дома в коричневых ботинках: в Ярославле ищут школьника
3 марта 2018 21:40
1 307 4
В Ярославле ищут сбежавшего подростка. 15-лений Даниил Щербаков два дня назад ушёл из дома в Красноперекопском районе, и больше не выходил на связь.
К розыску подключилась полиция.
— На вид ему около 17 лет, худощавый с карими глазами и стрижкой с удлинённой чёлкой, — рассказывают приметы в УМВД по Ярославской области.
Подросток ушёл из дома в коричневых ботинках, чёрных джинсах и куртке. Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, сообщите по телефону: 21-02-02.
Также полиция возобновила поиски пропавшего 2,5 года назад известного в Ярославле психолога-консультанта.
Фото: УМВД по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Откуда вообще в фильме... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров