Актёр Роман Курцын предложил своим фанатам есть снег

Актёр предложил есть снег

Ярославский актёр Роман Курцын в своих соцсетях выложил отчаянный призыв. Видимо, зима утомляет даже звёзд: Роман предложил своим фанатам скорее есть снег.

— Люди, помогите весне победить зиму! Пожалуйста, жрите снег, — написал актёр. И смачно откусил от большого снежного кома у себя в руках.

Своё послание Роман записал из города Горки, что неподалёку от Сочи.

Свою известность на всю страну Роман Курцын получил после съёмок в сериалах «Меч» и «Корабль», а также главных ролях в фильмах «Гуляй, Вася!» и «Крым». Последний получил массу противоречивых отзывов.