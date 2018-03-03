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Актёр Роман Курцын предложил своим фанатам есть снег
3 марта 2018 16:53
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Ярославский актёр Роман Курцын в своих соцсетях выложил отчаянный призыв. Видимо, зима утомляет даже звёзд: Роман предложил своим фанатам скорее есть снег.
— Люди, помогите весне победить зиму! Пожалуйста, жрите снег, — написал актёр. И смачно откусил от большого снежного кома у себя в руках.
Своё послание Роман записал из города Горки, что неподалёку от Сочи.
Свою известность на всю страну Роман Курцын получил после съёмок в сериалах «Меч» и «Корабль», а также главных ролях в фильмах «Гуляй, Вася!» и «Крым». Последний получил массу противоречивых отзывов.
Фото: Роман Курцын / vk.com
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