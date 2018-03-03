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Город

Ярославцам предложили выбрать, каким сделать памятник к 100-летию ВЛКСМ

3 марта 2018 11:02
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Ярославль, памятник, ВЛКСМ, 100-летие

В центре Ярославля поставят памятник в честь 100-летия создания всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. Поставят его в сквере напротив кинотеатра «Победа», где каждый год обычно устраивают конкурс цветников.

Для того, чтобы придумать, каким будет памятник, городские власти устроили целый конкурс проектов, куда заявилось семь участников.

—  На суд жюри представлено 7 работ, что для данного конкурса достаточно много. Образно и оригинально выразить в памятном знаке 100-летнюю историю комсомола — довольно сложная задача, — сказал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Посмотреть на все и выбрать тот, который понравится именно вам, можно в выставочном зале имени Нужина на улице Свободы до 15 марта. Затем конкурсное жюри выберет проект, по которому сделают памятник. Возглавит жюри президент российской академии художеств Зураб Церетели. Кстати, именно его авторству принадлежат памятники двух медведей в Ярославле — у парка 1000-летия и на улице Кирова. 

Анна Елкина
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Фото: Мэрия Ярославля
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