Горели красным пламенем: во дворе многоэтажек вспыхнули сразу две машины

Машины сильно полыхали этой ночью

Опасно стало оставлять свою машину на парковке у дома вплотную к соседскому автомобилю. Из-за плотной парковки на улице Большой Павловской в Красноперекопском районе Ярославля сгорели две машины, и огнём повредило третью.

— В 4:28 утра поступило сообщение о возгорании в двух легковых автомобилей марок Mercedes и Nissan, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области. — В 5:14 объявлена полная ликвидация пожара.

Огонь уничтожил обе иномарки и повредил ещё одну — белой «Ладе-Калине», стоящей рядом, закоптило бок со стороны водителя.