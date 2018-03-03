|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Горели красным пламенем: во дворе многоэтажек вспыхнули сразу две машины
3 марта 2018 10:09
3 578 1
Опасно стало оставлять свою машину на парковке у дома вплотную к соседскому автомобилю. Из-за плотной парковки на улице Большой Павловской в Красноперекопском районе Ярославля сгорели две машины, и огнём повредило третью.
— В 4:28 утра поступило сообщение о возгорании в двух легковых автомобилей марок Mercedes и Nissan, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области. — В 5:14 объявлена полная ликвидация пожара.
Огонь уничтожил обе иномарки и повредил ещё одну — белой «Ладе-Калине», стоящей рядом, закоптило бок со стороны водителя.
Фото: Управление МЧС по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Откуда вообще в фильме... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров