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Наши в Америке: детские одеяла здесь называют опасными

3 марта 2018 07:20
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Ярославль, Наши в Америке

В новой серии о настоящей жизни в Америке ярославцы рассказали о том, как в Штатах пеленают детей. Оказывается, американцы боятся детских одеял и придумали кое-что новенькое, чтобы облегчить жизнь матерям. Читайте новую историю из дневника ярославцев, проживших в Америке около года.

Американцы боятся детских одеял

Q. Quilt, swaddle & sleep sack

— Надо сказать, что обычные одеяла (Quilt) в Америке признаны особо опасными вещами для малышей. Американские педиатры уверены, что их нельзя класть в кроватку малышам — малыш может задушить себя им, — рассказывает Юлия Донскова. — Не знаю, насколько оправданы опасения, но не могу не признать, что выход американцы нашли отличный. Дело в том, что хотя я и не боюсь одеял, но готова признать их полную бесполезность для малышей: они их всё время сбрасывают и раскутываются. Американцы придумали исключительно удобные решения для этой проблемы.

Swaddle — это такой «пеленальный мешок». Ножки малыша находятся в мешке, а ручки фиксируются рукавами на липучке. С помощью такого приспособления ребенка могут спеленать даже самые неопытные родители. При этом достигаются все цели: ножки свободны, малыш может болтать ими или поджать их животику, как ему удобнее; а ручки зафиксированы, и во сне он не машет ими и не мешает себе спать. Соответственно, swaddle отлично подходит для новорожденных, до 1–2 месяцев.

Sleep sack — аналогичное приспособление для детей постарше. Разница в том, что «мешок» для ног остаётся, а ручки уже свободны. Такие «спальные мешки» есть для малышей лет до 2 (крепятся на плечиках) и просто мешки для детей постарше. Их активно используют и дома, и в детских садах, и для детских «пижамных вечеринок».

Анна Елкина
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Фото: Юлия Донскова
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