В посёлке Тутаевского района ярославец до смерти заколотил 77-летнего дедушку

Мужчина до смерти избил дедушку

Этот конфликт произошёл в небольшом посёлке Константиновский в Тутаевском районе нашей области. И закончился он очень трагично — мужчина до смерти заколотил 77-летнего дедушку.

Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Трагедия случилась прошлой осенью, 28-летний мужчина, местный житель, в тот вечер был пьян. Он зашёл в гости в дом, где жил дедушка.

— На почве внезапно возникшей неприязни к 77-летнему мужчине нанёс ему множественные удары руками и ногами в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет колонии.