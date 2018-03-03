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В посёлке Тутаевского района ярославец до смерти заколотил 77-летнего дедушку
3 марта 2018 06:28
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Этот конфликт произошёл в небольшом посёлке Константиновский в Тутаевском районе нашей области. И закончился он очень трагично — мужчина до смерти заколотил 77-летнего дедушку.
Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Трагедия случилась прошлой осенью, 28-летний мужчина, местный житель, в тот вечер был пьян. Он зашёл в гости в дом, где жил дедушка.
— На почве внезапно возникшей неприязни к 77-летнему мужчине нанёс ему множественные удары руками и ногами в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет колонии.
Фото: Александра Савельева
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