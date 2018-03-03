|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
И снова этот поворот: внедорожник улетел на сугроб в центре
2 марта 2018 23:14
621 0
И снова этот поворот Которосльной набережной у перекрёстка с улицей Чайковского. Большой белый внедорожник здесь этим вечером унесло на обочину.
Правда, обочина встретила его сугробом высотой в метр, на котором и повисла машина.
— Когда мы проезжали мимо, вокруг машины ходили люди и чесали голову. Похоже, пострадавших нет, — рассказывает Юлия Арье.
В послднее время довольно часто на этом повороте дороги машины сносят дорожное ограждение.
Фото: Юлия Арье
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Откуда вообще в фильме... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров