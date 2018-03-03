И снова этот поворот: внедорожник улетел на сугроб в центре

Машина повисла на сугробе

И снова этот поворот Которосльной набережной у перекрёстка с улицей Чайковского. Большой белый внедорожник здесь этим вечером унесло на обочину.

Правда, обочина встретила его сугробом высотой в метр, на котором и повисла машина.

— Когда мы проезжали мимо, вокруг машины ходили люди и чесали голову. Похоже, пострадавших нет, — рассказывает Юлия Арье.

В послднее время довольно часто на этом повороте дороги машины сносят дорожное ограждение.