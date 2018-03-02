90-летнюю бабушку, которая ушла из дома три дня назад, нашли мёртвой

Бабушка пропала 27 февраля

Тело 90-летней Галины Талбиной обнаружили волонтёры и военные в Некоузском районе.

Бабушка пропала 27 февраля в поселке Волга. Поиски для волонтёров осложнились тем, что заявление о розыске подали не родные, а соцработник.

— Добровольцы «Лизы Алерт» выехали двумя экипажами из Ярославля и Рыбинска, — рассказали волонтеры. — Поисковикам предложили организовать штаб в местном отделении полиции. К вечеру была отработана территория, прилегающая к дому, гаражи и забросы. Совместно отрабатывались поступающие свидетельские показания. К ночи было принято решение остаться на ночлег в поселке.

Тело пенсионерки нашли рядом с поселком

К поискам присоединились местные военные. Во время обхода прилегающих территорий волонтеры вместе с военными и нашли тело.

Выражаем соболезнования родным.