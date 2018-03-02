Ярославец продал машину соседа за 1000 рублей

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Суд признал 40-летнего ярославца виновным в краже автомобиля.
Прокуратура Дзержинского района установила, что в апреле прошлого года в своем дворе на Тутаевском шоссе мужчина приметил «Ниву» соседа. Автомобиль долгое время стоял возле дома и был не на ходу, машине даже успели выбить все стекла.
Когда ярославец выпивал во дворе вместе со своим приятелем, к нему подошла женщина и сказал, что хочет купить эту машину. Недолго думая, мужчина сказал, что авто принадлежит ему, и он готов продать машину за одну тысячу рублей, вот только документы на транспорт давно потеряны. Через некоторое время женщина вернулась с тысячей и двумя знакомыми. Мужчины на тросе повезли машину в один из гаражно-строительных кооперативов.
Не увидев свою машину на привычном месте, сосед вызвал полицию и бросился искать автомобиль.
«Ниву» законный владелец обнаружил как раз в момент погрузки на манипулятор — машину собирались везти сдавать в металлолом.
— Суд Дзержинского района приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, — рассказали в прокуратуре.
Еще одному ярославцу суд вынес приговор по обвинению в организации подпольного казино.
Фото: Александра Савельева
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