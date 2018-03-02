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Правил нет, есть одно условие: Тина Канделаки рассказала, как стать успешным в медиапространстве
2 марта 2018 16:34
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Сегодня в Ярославль на медиафорум LIKEmedia приехала известная телеведущая и генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки.
Справка 76.ru
Тина Канделаки родилась 10 ноября 1975 года. Карьеру начинала на центральном телеканале Грузии. С 2002 по 2007 год Канделаки была ведущей программы «Детали» на канале СТС, а с марта 2003 стала лицом программы «Самый умный». Сейчас — генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ».
Фото: Вадим Зайчиков
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