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Правил нет, есть одно условие: Тина Канделаки рассказала, как стать успешным в медиапространстве

2 марта 2018 16:34
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мастер-класс, Ярославль, Канделаки

Сегодня в Ярославль на медиафорум LIKEmedia приехала известная телеведущая и генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки.
Форум LIKEmedia проводится в Ярославле впервые. Со 2 по 4 марта 2018 года он объединит молодых профессионалов информационной среды.Канделаки рассказала о современных трендах в медиа. Тех, которые сейчас наиболее востребованы.

— Весь мир говорит о развитии стриминга. Он позволяет аудитории увидеть событие исходя из вашего взгляда, — считает телеведущая. — Сейчас все, у кого есть телефон, создают пространство. Вы не ограничены в создании информации. И ваш контент отличается от профессионального тем, что в нем нет правил. 

Тина Канделаки открыла секрет, как сделать из себя бренд и продвинуть себя в интернете, стать известным.

— Образовываться. Есть средства передачи информации, вопрос — какой контент вы деливерите (поставляете. — Прим.ред.). Чтобы деливерить интересный контент, распространять и передавать его, для этого надо быть образованным. И не обязательно быть журналистом. Я даже не знаю, кто вы, но у вас есть телефон. Вы не 76.ru, вы Анастасия — СМИ. Вот это круче всего.

Справка 76.ru

Тина Канделаки родилась 10 ноября 1975 года. Карьеру начинала на центральном телеканале Грузии. С 2002 по 2007 год Канделаки была ведущей программы «Детали» на канале СТС, а с марта 2003 стала лицом программы «Самый умный». Сейчас — генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ».

Анастасия Тихомирова
Фото: Вадим Зайчиков
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