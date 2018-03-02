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Кидали обувь и одеяло: в Ярославле двухлетняя девочка заперла маму на балконе
2 марта 2018 15:53
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В Ярославле на балконе в —25 градусов в лёгкой одежде оказалась заблокирована женщина. Она вышла буквально на несколько секунд, но её случайно заперла двухлетняя дочка и не могла открыть.
— Проезжающий мимо мужчина закинул пострадавшей теплую обувь и штаны, — рассказали в Центре гражданской защиты. — Он закинул ей вещи на второй этаж. Соседи сверху спустили женщине теплое одеяло.
Также свидетели случившегося вызвали спасателей. Те приехали, разблокировали входную дверь, зашли и впустили женщину домой.
Тем временем морозы скоро отступят. Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Ярославле в марте.
Фото: Центр гражданской защиты
Видео: Центр гражданской защиты г. Ярославля
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