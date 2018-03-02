Кидали обувь и одеяло: в Ярославле двухлетняя девочка заперла маму на балконе

Девочка случайно заперла маму на балконе

В Ярославле на балконе в —25 градусов в лёгкой одежде оказалась заблокирована женщина. Она вышла буквально на несколько секунд, но её случайно заперла двухлетняя дочка и не могла открыть.

— Проезжающий мимо мужчина закинул пострадавшей теплую обувь и штаны, — рассказали в Центре гражданской защиты. — Он закинул ей вещи на второй этаж. Соседи сверху спустили женщине теплое одеяло.





Также свидетели случившегося вызвали спасателей. Те приехали, разблокировали входную дверь, зашли и впустили женщину домой.

Тем временем морозы скоро отступят. Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Ярославле в марте.