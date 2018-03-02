Ошибочка вышла: суд вернул Министерству обороны иск в полмиллиарда к ярославскому заводу

Министерству обороны вернули иск на ярославский судостроительный завод

На днях в арбитражном суде Москвы появилось исковое заявление на ярославский судостроительный завод от Министерства обороны Российской федерации.

Минобороны требовало взыскать с предприятия неустойку в размере 506 миллионов 887 тысяч 245 рублей 20 копеек по государственному контракту 2014 года на изготовление и поставку морского буксира.

На самом заводе рассказали, что не знают, с чем связан этот иск, и выполняют свои обязанности по контракту в полном объеме. Оказалось, что в Министерстве обороны.... ошиблись, направив иск.

Суд вернул заявление истцу из-за несоблюдения норм процессуального кодекса — Министерство сперва должно было решить конфликт с заводом в досудебном порядке. И уже только потом подавать иск.

— Истец предоставил претензии 2 февраля 2018 года, а исковое заявление подал в суд уже 26 февраля, — поясняется в определении о возвращении иска. — Истец не предоставил доказательств получения ответа на претензию.

— Похоже, что это заявление подано ошибочно, — уверенны на судостроительном заводе.