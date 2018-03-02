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Суд вынес приговор ярославцу за организацию подпольного казино
2 марта 2018 14:21
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Суд вынес приговор 36-летнему ярославцу. Мужчину признали виновным в незаконной организации азартных игр.
В январе 2016 года в помещении рядом с одним из мини-рынков в Красноперекопском районе, которое было в аренде у его отца, мужчина открыл подпольный зал игровых автоматов.
— Он обеспечил клуб администраторами, в обязанности которых входило получение у участников азартных игр ставок, зачисление денег на виртуальный баланс и выдача им выигрышей, — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
Полиция накрыла подпольный игровой зал в марте 2017 года. Всё это время шло следствие.
Ярославца суд приговорил к штрафу в размере 50 тысяч рублей.
Наш корреспондент сам проверил, как работает подпольный Вегас в Ярославле.
Фото: Александра Савельева
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