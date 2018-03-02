Суд вынес приговор ярославцу за организацию подпольного казино

За организацию подпольных азартных игр мужчина заплатит 50 тысяч рублей

Суд вынес приговор 36-летнему ярославцу. Мужчину признали виновным в незаконной организации азартных игр.

В январе 2016 года в помещении рядом с одним из мини-рынков в Красноперекопском районе, которое было в аренде у его отца, мужчина открыл подпольный зал игровых автоматов.

— Он обеспечил клуб администраторами, в обязанности которых входило получение у участников азартных игр ставок, зачисление денег на виртуальный баланс и выдача им выигрышей, — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Полиция накрыла подпольный игровой зал в марте 2017 года. Всё это время шло следствие.

Ярославца суд приговорил к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Наш корреспондент сам проверил, как работает подпольный Вегас в Ярославле.