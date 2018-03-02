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Заправщики из Ярославля ищут брюнетку на «Лексусе» с нечитаемыми номерами
2 марта 2018 14:11
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Сотрудники ярославской автозаправки обратились за помощью к жителям города. Они разыскивает девушку, которая заправила на 1800 рублей бензином свой тёмный «Лексус» и умчала, не расплатившись.
— Это уже не первый случай, про неё рассказывали на других АЗС, — объяснили на заправке. — Она периодически меняет заправки. Машина у неё чистая, а номера заляпаны. За рулём сидела брюнетка с прямыми волосами. Она не выходила из машины. Её сообщница зашла в зал и вышла после телефонного звонка. Всё спланировано, лица девушки на камерах не видно.
Сотрудники заправки предполагают, что хозяйка машины может жить в Брагино, потому что, заправив «Лексус», она поехала в ту сторону. Пока других зацепок, как её найти, нет.
— Сумму, которую она не оплатила, повесили на заправщиков, — говорят на АЗС. — А платить за даму, которая ездит на машине за два миллиона, не очень-то и хочется.
Сотрудники заправки теперь ждут хоть какой-нибудь информации от пользователей социальных сетей.
Фото: Александра Савельева
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