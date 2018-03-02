В Ярославле прямо в магазине умер покупатель

В торговом центре умер мужчина

Сегодня утром в гипермаркете Ярославля на улице Советской умер мужчина. Всё произошло в здании «Дома моды» на пересечении Советской и улицы Победы.

— Умер 65-летний мужчина, на месте работают сотрудники полиции, — подтвердили в УМВД по Ярославской области.

Как сообщают очевидцы, мужчине стало плохо, он упал на пол и больше уже не встал. Подробности происшествия уточняются.