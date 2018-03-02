В Ярославле прямо в магазине умер покупатель

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Сегодня утром в гипермаркете Ярославля на улице Советской умер мужчина. Всё произошло в здании «Дома моды» на пересечении Советской и улицы Победы.
— Умер 65-летний мужчина, на месте работают сотрудники полиции, — подтвердили в УМВД по Ярославской области.
Как сообщают очевидцы, мужчине стало плохо, он упал на пол и больше уже не встал. Подробности происшествия уточняются.
В Ярославле мужчина убил своего конкурента по бизнесу.
Фото: Елена Вахрушева
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