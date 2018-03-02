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Из магазина в Переславле прямо с витрины забрали мясо на уничтожение
2 марта 2018 12:41
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В Переславле-Залесском во время внеплановой проверки сотрудники ветеринарного надзора обнаружили в витрине продуктового магазина на улице Строителей подозрительное мясо.
— В витрине торгового зала находилась свинина без маркировки изготовителя продукции с указанием даты производства и сроков годности, — рассказали в Россельхознадзоре по Ярославской области.
6,580 килограмма мяса забрали прямо с продажи по предписанию Россельхознадзора и увезли на уничтожение. Руководство магазина привлекли к административной ответственности за нарушение обязательных требований к продукции.
На оптовой базе в Рыбинске нашли больше полтонны запрещенных яблок.
Фото: Россельхознадзор по Ярославской области
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