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Фоторепортаж
Глава МЧС прилетел в Ярославскую область: что проверит министр
2 марта 2018 11:54
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Сегодня в Ярославскую область прилетел на вертолёте глава МЧС России Владимир Пучков. Он приземлился в Ростове, где тут же осмотрел технику и готовность местных спасателей отправиться на любые ЧП.
— Новая техника, экипировка, оснащение — постоянно поступают в наши подразделения, — убедился министр МЧС Владимир Пучков. — Очень важный документ подписан 1 января этого года, в котором утверждены основы государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности. Такой документ учреждён впервые за более чем 300-летнюю историю пожарной охраны. В Ярославской области органы управления МЧС готовы к выполнению этого указа.
Спустившись с вертолёта, министр тут же обратил внимание на выстроившихся в ряд спасателей. Подошёл и поправил шапку одному из них.
— Носи правильно! — заметил Пучков.
А после осмотра глава МЧС признался, что пока летел на вертолёте, засмотрелся на храмы Ростова Великого
— Видел с вертолёта прекрасные храмовые комплексы в Ростове. Обязательно хочу их посетить, — добавил Владимир Пучков.
Фото: Александра Савельева
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