Глава МЧС прилетел в Ярославскую область: что проверит министр

Сегодня в Ярославскую область прилетел на вертолёте глава МЧС России Владимир Пучков. Он приземлился в Ростове, где тут же осмотрел технику и готовность местных спасателей отправиться на любые ЧП.

— Новая техника, экипировка, оснащение — постоянно поступают в наши подразделения, — убедился министр МЧС Владимир Пучков. — Очень важный документ подписан 1 января этого года, в котором утверждены основы государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности. Такой документ учреждён впервые за более чем 300-летнюю историю пожарной охраны. В Ярославской области органы управления МЧС готовы к выполнению этого указа.

Министр прилетел на вертолёте

Спустившись с вертолёта, министр тут же обратил внимание на выстроившихся в ряд спасателей. Подошёл и поправил шапку одному из них.

— Носи правильно! — заметил Пучков.

И поправил форму местным спасателям

А после осмотра глава МЧС признался, что пока летел на вертолёте, засмотрелся на храмы Ростова Великого

— Видел с вертолёта прекрасные храмовые комплексы в Ростове. Обязательно хочу их посетить, — добавил Владимир Пучков.