Упал так, что не мог встать: в Ярославле пассажир автобуса получил травму

Из-за резкого торможения автобуса упал пассажир

В Ярославле пассажир автобуса упал и получил травмы. Произошло это в 8:20 утра 1 марта. Автобус №72 ехал по Московскому проспекту в сторону центра, не доезжая до остановки Большая Фёдоровская, автобус резко затормозил. Один из пассажиров не удержался и упал.

— Пострадавший пассажир нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали три ДТП с пострадавшими, в которых трое человек получили травмы.

ГИБДД предупреждает водителей, что сегодня и все выходные в Ярославской области будут проходить масштабные проверки по выявлению пьяных водителей.

— В местах проведения выставляются знаки «Контроль», проверке подвергаются все машины без исключения, — сказали в ГИБДД.

Сегодня утром из-за аварии маршрутки и двух легковых автомобилей встал общественный транспорт в Брагино.