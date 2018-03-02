|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Упал так, что не мог встать: в Ярославле пассажир автобуса получил травму
2 марта 2018 12:02
2 631 3
В Ярославле пассажир автобуса упал и получил травмы. Произошло это в 8:20 утра 1 марта. Автобус №72 ехал по Московскому проспекту в сторону центра, не доезжая до остановки Большая Фёдоровская, автобус резко затормозил. Один из пассажиров не удержался и упал.
— Пострадавший пассажир нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали три ДТП с пострадавшими, в которых трое человек получили травмы.
ГИБДД предупреждает водителей, что сегодня и все выходные в Ярославской области будут проходить масштабные проверки по выявлению пьяных водителей.
— В местах проведения выставляются знаки «Контроль», проверке подвергаются все машины без исключения, — сказали в ГИБДД.
Сегодня утром из-за аварии маршрутки и двух легковых автомобилей встал общественный транспорт в Брагино.
Фото: ГИБДД
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Откуда вообще в фильме... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров