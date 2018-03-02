С бассейном и катком: в Брагино выделили место под строительство спортклуба

В Брагино скоро начнут строить бассейн

В Дзержинском районе всё-таки появится бассейн. И не когда-нибудь, а уже в обозримом будущем. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал постановление о том, что компании «Газпром инвестгазификация», которая инвестирует в строительство, выделяется участок земли без проведения торгов.

Тот самый участок, о котором говорили так давно — в 20 тысяч квадратных метров на улице Панина между Ленинградским проспектом и улицей Труфанова за прудами. Участок компании отдают в аренду на 4 года.

Строить планируют большой комплекс с ледовым катком и, собственно, бассейном. Именно этот комплекс губернатор Дмитрий Миронов предложил назвать в честь погибшего в авиакатастрофе хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко, так как строительство отдельной школы назвал слишком дорогим.