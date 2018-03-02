×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

С бассейном и катком: в Брагино выделили место под строительство спортклуба

2 марта 2018 11:46
4 447 9
бассейн, Ярославль, Дзержинский район

В Дзержинском районе всё-таки появится бассейн. И не когда-нибудь, а уже в обозримом будущем. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал постановление о том, что компании «Газпром инвестгазификация», которая инвестирует в строительство, выделяется участок земли без проведения торгов.

Тот самый участок, о котором говорили так давно — в 20 тысяч квадратных метров на улице Панина между Ленинградским проспектом и улицей Труфанова за прудами. Участок компании отдают в аренду на 4 года.

Строить планируют большой комплекс с ледовым катком и, собственно, бассейном. Именно этот комплекс губернатор Дмитрий Миронов предложил назвать в честь погибшего в авиакатастрофе хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко, так как строительство отдельной школы назвал слишком дорогим. 

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Станислав Захарченко
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Мэр Ярославля запретил перед 8 Марта продавать цветы на улицах

Стиль и красота
Кировские шубы в Ярославле: выставка и скидки 30% от производителя

Кировские шубы в Ярославле: выставка и скидки 30% от производителя
Спорт
«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ
Погода
Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет

Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет
Спорт
Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России

Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России
Спорт
«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу

«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу

Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (8): Откуда вообще в фильме... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,80 57,79
EUR 70,00 70,98
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 03.03
USD 56,66 0,23
EUR 69,47 0,58
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.