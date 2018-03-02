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Мэр Ярославля запретил перед 8 Марта продавать цветы на улицах
2 марта 2018 11:43
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Мэр Ярославля Владимир Слепцов заявил, что торговать на улицах города цветами нельзя даже перед 8 Марта. На общегородской планёрке он попросил своих заместителей, глав районов и полицейских подключиться к борьбе с такими продавцами.
— Мы не должны этого допустить, чтобы люди вышли торговать цветами с ящиков, лотков, лавочек и машин, — сказал глава города на общегородской планёрке. — А таких людей может выйти много. Продавать цветы должны только в магазинах и на рынках.
Владимир Слепцов борется с незаконной торговлей на улицах Ярославля уже много лет. Своё недовольство бабушкам, продающим грибы и огурцы с ящиков, он высказывал ещё в 2010 году, когда работал первым заместителем мэра Ярославля. А в этом году, уже будучи главой города, он устроил разнос своим подчинённым, когда увидел в районе Красной площади торговцев трусами.
А ещё сегодня на общегородской планёрке мэр приказал привести к президентским выборам город в порядок.
Фото: Александра Савельева
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