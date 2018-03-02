|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
«Люди не должны ходить на ощупь»: мэр Ярославля потребовал привести к выборам город в порядок
2 марта 2018 10:25
2 848 17
Мэр Ярославля Владимир Слепцов сегодня на общегородском собрании заявил, что город срочно нужно очистить от снега и наледи.
— Пришла весна, и скоро будет теплеть, — поделился своими догадками глава города. — Нужно активнее убирать снег, чтобы не было наводнения.
В частности, градоначальник подчеркнул, что от снега и наледи не должно остаться и следа в районе избирательных участков, куда люди пойдут выбирать президента России.
Ещё Владимир Слепцов отметил, что люди не должны испытывать дискомфорт, стоя на остановках, а значит, там тоже нужно всё почистить. Отдельно он обратился к энергетикам, чтобы те устранили неполадки с уличным освещением там, где они есть.
— Люди не должны по утрам и вечерам ходить на ощупь, — уточнил градоначальник.
Вчера исполнился ровно год с того момента, как у Ярославля появился новый мэр. Владимир Слепцов занял этот пост после Евгения Урлашова, из-за уголовного дела в отношении которого Ярославль несколько лет жил без мэра. 45-летний политик Слепцов за год успел так громко заявить о себе, что теперь Ярославль обсуждает вся страна. Мы вспомнили самые яркие и странные решения нашего градоначальника.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров