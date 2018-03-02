«Люди не должны ходить на ощупь»: мэр Ярославля потребовал привести к выборам город в порядок

Мэр распорядился очистить к выборам Ярославль от снега

Мэр Ярославля Владимир Слепцов сегодня на общегородском собрании заявил, что город срочно нужно очистить от снега и наледи.

— Пришла весна, и скоро будет теплеть, — поделился своими догадками глава города. — Нужно активнее убирать снег, чтобы не было наводнения.

В частности, градоначальник подчеркнул, что от снега и наледи не должно остаться и следа в районе избирательных участков, куда люди пойдут выбирать президента России.

Ещё Владимир Слепцов отметил, что люди не должны испытывать дискомфорт, стоя на остановках, а значит, там тоже нужно всё почистить. Отдельно он обратился к энергетикам, чтобы те устранили неполадки с уличным освещением там, где они есть.

— Люди не должны по утрам и вечерам ходить на ощупь, — уточнил градоначальник.

Вчера исполнился ровно год с того момента, как у Ярославля появился новый мэр. Владимир Слепцов занял этот пост после Евгения Урлашова, из-за уголовного дела в отношении которого Ярославль несколько лет жил без мэра. 45-летний политик Слепцов за год успел так громко заявить о себе, что теперь Ярославль обсуждает вся страна. Мы вспомнили самые яркие и странные решения нашего градоначальника.