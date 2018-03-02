×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

«Люди не должны ходить на ощупь»: мэр Ярославля потребовал привести к выборам город в порядок

2 марта 2018 10:25
2 848 17
выборы, снег, Ярославль

Мэр Ярославля Владимир Слепцов сегодня на общегородском собрании заявил, что город срочно нужно очистить от снега и наледи.

— Пришла весна, и скоро будет теплеть, — поделился своими догадками глава города. — Нужно активнее убирать снег, чтобы не было наводнения.

В частности, градоначальник подчеркнул, что от снега и наледи не должно остаться и следа в районе избирательных участков, куда люди пойдут выбирать президента России.

Ещё Владимир Слепцов отметил, что люди не должны испытывать дискомфорт, стоя на остановках, а значит, там тоже нужно всё почистить. Отдельно он обратился к энергетикам, чтобы те устранили неполадки с уличным освещением там, где они есть.

— Люди не должны по утрам и вечерам ходить на ощупь, — уточнил градоначальник.

Вчера исполнился ровно год с того момента, как у Ярославля появился новый мэр. Владимир Слепцов занял этот пост после Евгения Урлашова, из-за уголовного дела в отношении которого Ярославль несколько лет жил без мэра. 45-летний политик Слепцов за год успел так громко заявить о себе, что теперь Ярославль обсуждает вся страна. Мы вспомнили самые яркие и странные решения нашего градоначальника.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: На выезде из Ярославля ВАЗ влетел в фуру

Стиль и красота
Кировские шубы в Ярославле: выставка и скидки 30% от производителя

Кировские шубы в Ярославле: выставка и скидки 30% от производителя
Спорт
«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ
Погода
Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет

Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет
Спорт
Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России

Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России
Спорт
«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу

«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу

Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (7): Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,60 56,86
EUR 69,51 69,79
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 02.03
USD 56,43 0,06
EUR 68,88 -0,02
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.