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«Локомотив» уступил ЦСКА в последнем матче регулярки — 2:5
2 марта 2018 09:50
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В «Арене-2000» прошёл последний матч регулярного чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал на своем льду «армейцев». На третьей минуте матча «Локомотив» воспользовался игрой в большинстве — Андрей Локтионов открыл счёт. Спустя три минуты ЦСКА шайбу отыграли. Второй период начался с шайбы в ворота ярославцев, после чего команды обменялись голами и на перерыв ушли со счетом 2:3. В третьем периоде хоккеистам «Локомотива» забить не удалось ни разу, а столичные гости дважды поразили ворота ярославцев.
Первый матч плей-офф пройдет в Ярославле уже завтра. Соперниками «Локомотива» в первом раунде стало нижегородское «Торпедо».
Фото: Александра Савельева
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