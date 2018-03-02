«Локомотив» уступил ЦСКА в последнем матче регулярки — 2:5

В последнем матче регулярного чемпионата «Локомотив» сыграл с ЦСКА

В «Арене-2000» прошёл последний матч регулярного чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал на своем льду «армейцев». На третьей минуте матча «Локомотив» воспользовался игрой в большинстве — Андрей Локтионов открыл счёт. Спустя три минуты ЦСКА шайбу отыграли. Второй период начался с шайбы в ворота ярославцев, после чего команды обменялись голами и на перерыв ушли со счетом 2:3. В третьем периоде хоккеистам «Локомотива» забить не удалось ни разу, а столичные гости дважды поразили ворота ярославцев.

Первый матч плей-офф пройдет в Ярославле уже завтра. Соперниками «Локомотива» в первом раунде стало нижегородское «Торпедо».