Участники ДТП с маршруткой разъехались: движение троллейбусов восстановлено

Участники оформили ДТП по европротоколу

Участники аварии на Ленинградском проспекте: 61-я маршрутка и две легковушки оформили ДТП по европротоколу и разъехались.

— Пострадавших в аварии не было, и участники ДТП сами зафиксировали повреждения, обменялись номерами телефонов и разъехались, — говорят очевидцы.

На Ленинградском проспекте из-за случившегося до сих пор затор от 6 микрорайона до проспекта Дзержинского, но поток поехал. Поехали и троллейбусы, которые стояли из-за того, что не могли объехать аварию.

ДТП произошло в девятом часу утра на Ленинградском проспекте в районе пересечения с проспектом Дзержинского.