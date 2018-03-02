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Участники ДТП с маршруткой разъехались: движение троллейбусов восстановлено
2 марта 2018 09:25
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Участники аварии на Ленинградском проспекте: 61-я маршрутка и две легковушки оформили ДТП по европротоколу и разъехались.
— Пострадавших в аварии не было, и участники ДТП сами зафиксировали повреждения, обменялись номерами телефонов и разъехались, — говорят очевидцы.
На Ленинградском проспекте из-за случившегося до сих пор затор от 6 микрорайона до проспекта Дзержинского, но поток поехал. Поехали и троллейбусы, которые стояли из-за того, что не могли объехать аварию.
ДТП произошло в девятом часу утра на Ленинградском проспекте в районе пересечения с проспектом Дзержинского.
Фото: Михаил Контуев
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