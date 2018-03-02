ДТП с маршруткой парализовало движение общественного транспорта

Маршрутка столкнулась с двумя легковушками

В Ярославле на Ленинградском проспекте в районе пересечения с проспектом Дзержинского столкнулись 61-я маршрутка и две легковушки: «Рено-Логан» и «Шкода-Фабиа».

— Никто из людей не пострадал, — рассказывают очевидцы.

От шестого микрорайона на Ленинградском проспекте пробка. А движение троллейбусов номер 7 и 8 парализовано — им не объехать аварию.

Участники аварии решили оформить ДТП по европротоколу и через некоторое время разъехались.

Пару дней назад в гигантской пробке встал Московский проспект. Люди добирались до работы больше часа. Виной всему стал эксперимент над светофорами.

