|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
ДТП с маршруткой парализовало движение общественного транспорта
2 марта 2018 08:50
1 150 4
В Ярославле на Ленинградском проспекте в районе пересечения с проспектом Дзержинского столкнулись 61-я маршрутка и две легковушки: «Рено-Логан» и «Шкода-Фабиа».
— Никто из людей не пострадал, — рассказывают очевидцы.
От шестого микрорайона на Ленинградском проспекте пробка. А движение троллейбусов номер 7 и 8 парализовано — им не объехать аварию.
Участники аварии решили оформить ДТП по европротоколу и через некоторое время разъехались.
Пару дней назад в гигантской пробке встал Московский проспект. Люди добирались до работы больше часа. Виной всему стал эксперимент над светофорами.
Фото: Михаил Контуев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров