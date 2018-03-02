В студенческом общежитии в Ярославле произошёл взрыв

В студенческом общежитии произошёл взрыв на кухне

Вечером в студенческом общежитии в Заволжском районе Ярославля прогремел взрыв. Да такой силы, что на пятом этаже здания ударной волной вырвало дверь кухни. Здесь и произошло ЧП. Как удалось выяснить 76.ru, вечером здесь хозяйничали студентки — готовили пончики.

— У девочек взорвалась кастрюля прямо в тот момент, когда они находились на кухне, — рассказывает одна из девушек. — При них вынесло ударной волной дверь.

— К нам уже пятая машина пожарных приехала, — передают студенты.

Сварили горячо

В здании сработала сигнализация, задымление с кухни пошло по коридорам. Но пожара не случилось. Примчавшимся спасателям управления МЧС по Ярославской области досталась лишь догорающая кастрюля с неудавшимся кулинарным опытом и почерневшие от взрывного хлопка стены и потолок кухни.

Хлопнуло на кухне

— Произошло задымление, но пожара не было. Сотрудники управления устранили небольшое возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет, — рассказал Михаил Зверев, руководитель пресс-службы управления МЧС по Ярославской области.