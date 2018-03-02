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Фоторепортаж
В студенческом общежитии в Ярославле произошёл взрыв
1 марта 2018 23:54
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Вечером в студенческом общежитии в Заволжском районе Ярославля прогремел взрыв. Да такой силы, что на пятом этаже здания ударной волной вырвало дверь кухни. Здесь и произошло ЧП. Как удалось выяснить 76.ru, вечером здесь хозяйничали студентки — готовили пончики.
— У девочек взорвалась кастрюля прямо в тот момент, когда они находились на кухне, — рассказывает одна из девушек. — При них вынесло ударной волной дверь.
— К нам уже пятая машина пожарных приехала, — передают студенты.
В здании сработала сигнализация, задымление с кухни пошло по коридорам. Но пожара не случилось. Примчавшимся спасателям управления МЧС по Ярославской области досталась лишь догорающая кастрюля с неудавшимся кулинарным опытом и почерневшие от взрывного хлопка стены и потолок кухни.
— Произошло задымление, но пожара не было. Сотрудники управления устранили небольшое возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет, — рассказал Михаил Зверев, руководитель пресс-службы управления МЧС по Ярославской области.
Фото: читатель 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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