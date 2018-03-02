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Мэрия рассказала, сколько заработала, распродавая городское имущество
2 марта 2018 06:23
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Мэрия Ярославля поделилась, сколько удалось заработать, распродавая городскую собственность. В 2017 году бюджет города таким образом увеличили чуть больше, чем на 400 миллионов рублей.
В основном эти деньги пришли с продажи и аренды муниципального имущества — 330 и 75 миллионов рублей соответственно. А также город получил дивиденды от акционерных обществ, в которых имеется доля Ярославля — 7,6 миллиона рублей.
— Количество процедур продажи муниципального имущества возросло на 40% по сравнению с 2016 годом, — рассказали в комитете по управлению муниципальным имуществом. — Всего в прошедшем году КУМИ организовал 278 торгов, в результате которых бюджет города увеличился за счет продажи 60 неиспользуемых объектов недвижимости.
К 1 января 2018 года в реестре муниципального имущества Ярославля насчитали около 18 тысяч жилых помещений, более 2,5 тысячи земельных участков общей площадью 42 тысячи квадратных метров и 998 автомобильных дорог. В городе работают 370 муниципальных учреждений и 14 предприятий, 26 акционерных обществ, имеющих долю города в уставном капитале, в том числе 12 акционерных обществ, 100% акций которых принадлежат городу.
Немало интересного продаёт в Ярославле и частный бизнес, например, целое здание гостиницы или ночного клуба «Мёд».
Фото: Александра Савельева
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