Ярославцев просят сделать селфи на выборах за «Айфон» и велосипед

Похожую рамку для фото нужно будет найти в день голосования на участке

В Ярославле придумали ещё один способ заманить людей на выборы. За то, что вы придёте голосовать и сделаете фотографию с участка, вам подарят крутые призы — от билетов в кино до очень дорогого iPhone X.

— Cтаршее поколение и так традиционно хорошо ходит на выборы и голосует за своих кандидатов, — рассказала руководитель общественной организации «Яргражданин» Анна Попова. — Мы хотим, чтобы и молодежь не оставалась в стороне от главного политического события в жизни страны. Для того чтобы привлечь молодых людей на участки, и был придуман конкурс «Ярголосовач». Его главная идея — это показать, что выборы — это модно и интересно.

Как побороться за приз? Уже понятно, что нужно прийти на выборы 18 марта. Найти на участке волонтера с «инстарамкой», на которой написано «Ярголосовач», сделать фото и выложить его в социальные сети «ВКонтакте» или Instagram с хештегами #фотоконкурс #Ярголосовач и хештегом своего города. Победителей конкурса селфи будут определять по количеству лайков. Получить за свой кадр можно смартфон iPhone X, планшет iPad air, велосипед или билет в кино. Последних разыграют несколько тысяч.

Набирать лайки на своё фото можно будет до 25 марта. Победителей определят в последний день месяца.

Кстати, зовут на выборы даже через пакеты в супермаркетах.