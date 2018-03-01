На известное предприятие в Ярославской области возбудили уголовное дело

В Ярославской области раскрыли мошенническую схему известного предприятия, которое не платило налоги. Речь идёт о Петровском карьероуправлении, которое занимается добычей песка, глины и гравия.

Счета предприятия арестовали после того, как долг по налогам превысил девять миллионов рублей. Это произошло ещё в 2016 году.

— Расходные операции по расчетным счетам предприятия были приостановлены налоговым органом, и выставлены поручения на списание со счетов и перечисление в бюджет Российской Федерации необходимых денежных средств, — уточнили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Но компания нашла выход и провела многомиллионные расчёты со строительно-промышленной компанией «Мосэнергострой» через третьи лица. Схему раскрыли сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Сейчас к расследованию присоединилось управление Следственного комитета, на карьероуправление возбудили уголовное дело, ищут конкретных виновников, придумавших эту схему.