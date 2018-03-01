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На известное предприятие в Ярославской области возбудили уголовное дело
1 марта 2018 19:24
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В Ярославской области раскрыли мошенническую схему известного предприятия, которое не платило налоги. Речь идёт о Петровском карьероуправлении, которое занимается добычей песка, глины и гравия.
Счета предприятия арестовали после того, как долг по налогам превысил девять миллионов рублей. Это произошло ещё в 2016 году.
— Расходные операции по расчетным счетам предприятия были приостановлены налоговым органом, и выставлены поручения на списание со счетов и перечисление в бюджет Российской Федерации необходимых денежных средств, — уточнили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Но компания нашла выход и провела многомиллионные расчёты со строительно-промышленной компанией «Мосэнергострой» через третьи лица. Схему раскрыли сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Сейчас к расследованию присоединилось управление Следственного комитета, на карьероуправление возбудили уголовное дело, ищут конкретных виновников, придумавших эту схему.
Из-за крошечного долга в офисе ярославского банка арестовали мебель.
Фото: Александра Савельева
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