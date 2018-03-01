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Город

В Ярославле продают самую дорогую квартиру в ЦФО

1 марта 2018 17:46
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рейтинг, квартира, Ярославль

Аналитики составили рейтинг самых дорогих квартир в городах Центрального федерального округа за пределами столицы.

— Большинство обеспеченных жителей в региональных центрах отдает предпочтение отдельным домам и коттеджам, — рассказали в аналитическом центре «Циан». — Но отдельные квартиры в столицах регионов ЦФО по качеству отделки, меблировки, реализованным дизайнерским инновациям не затерялись бы и на столичном рынке жилья. 

Для каждого города специалисты центра выбрали по три самых дорогих предложения на вторичном рынке жилья.

Квартира, которую продают в Ярославле, стала не только самой дорогой в городе, но и во всем Центральном федеральном округе кроме Москвы. Находится она в Народном переулке в доме 6/1. 4-комнатная квартира площадью 172 квадратных метра состоит из двух этажей и мансарды, мебель и отделка выполнены в стиле ар-нуво. Купить такую квартиру можно за 39,5 миллиона рублей.


На втором месте в Ярославле квартира площадью 250 квадратных метров за 32 миллиона. Она занимает четырехэтажный дом на улице Терешковой, 6. В квартире два жилых этажа, мансарда и подвал с гаражом и сауной.

Замыкает тройку лидеров квартира Салтыкова-Щедрина, 13 корпус 2. Трёхуровная квартира площадью 300 квадратных метров, занимающая отдельный подъезд, стоит 25 миллионов.

Елена Вахрушева
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Фото: «Циан», «Циан»
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