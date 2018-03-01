В Ярославле продают самую дорогую квартиру в ЦФО

Квартира в Народном переулке самая дорогая не только в Ярославле, но и в ЦФО

Аналитики составили рейтинг самых дорогих квартир в городах Центрального федерального округа за пределами столицы.

— Большинство обеспеченных жителей в региональных центрах отдает предпочтение отдельным домам и коттеджам, — рассказали в аналитическом центре «Циан». — Но отдельные квартиры в столицах регионов ЦФО по качеству отделки, меблировки, реализованным дизайнерским инновациям не затерялись бы и на столичном рынке жилья.

Для каждого города специалисты центра выбрали по три самых дорогих предложения на вторичном рынке жилья.

Квартира, которую продают в Ярославле, стала не только самой дорогой в городе, но и во всем Центральном федеральном округе кроме Москвы. Находится она в Народном переулке в доме 6/1. 4-комнатная квартира площадью 172 квадратных метра состоит из двух этажей и мансарды, мебель и отделка выполнены в стиле ар-нуво. Купить такую квартиру можно за 39,5 миллиона рублей.

Самая дорогая квартира стоит 39,5 миллионов рублей



На втором месте в Ярославле квартира площадью 250 квадратных метров за 32 миллиона. Она занимает четырехэтажный дом на улице Терешковой, 6. В квартире два жилых этажа, мансарда и подвал с гаражом и сауной.

Квартира на улице Терешковой

Замыкает тройку лидеров квартира Салтыкова-Щедрина, 13 корпус 2. Трёхуровная квартира площадью 300 квадратных метров, занимающая отдельный подъезд, стоит 25 миллионов.