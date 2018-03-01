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Многодетный предприниматель из Ярославской области стал одним из лучших отцов России
1 марта 2018 17:28
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В двадцатку лучших отцов России вошёл предприниматель Сергей Юдин из поселка Борисоглебский Ярославской области. Он боролся за победу в номинации «Лучший отец-семьянин».
— Для меня большая честь принять участие в конкурсе такого уровня, — сказал Сергей Юдин. — Судя по количеству заявок, отправленных на присуждение премии, можно смело утверждать, что в России не редкость добросовестное исполнение родительских обязанностей, внимание к развитию творческих способностей детей, их трудовому и нравственному воспитанию.
Сергей Юдин воспитывает с женой Ольгой четверых детей. В 2010 году награжден медалью «За верность родительскому долгу». В 2016 году — победитель областного смотра-конкурса «Отец года». Сергей — индивидуальный предприниматель: восемь лет назад взял кредит, купил автобус и открыл в своём посёлке туристическое агентство. Мужчина увлекается резьбой по дереву, садоводством, нумизматикой, строительством, техникой и чтением книг.
Всего на получение IV всероссийской премии «Папа года» поступило 1177 заявок из 79 регионов России.
Фото: ярославль.рф
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