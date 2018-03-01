Многодетный предприниматель из Ярославской области стал одним из лучших отцов России

Сергей Юдин из Ярославской области двадцатку лучших отцов России

В двадцатку лучших отцов России вошёл предприниматель Сергей Юдин из поселка Борисоглебский Ярославской области. Он боролся за победу в номинации «Лучший отец-семьянин».

— Для меня большая честь принять участие в конкурсе такого уровня, — сказал Сергей Юдин. — Судя по количеству заявок, отправленных на присуждение премии, можно смело утверждать, что в России не редкость добросовестное исполнение родительских обязанностей, внимание к развитию творческих способностей детей, их трудовому и нравственному воспитанию.

Всего на получение IV всероссийской премии «Папа года» поступило 1177 заявок из 79 регионов России.