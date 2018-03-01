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Ярославскую школу назвали именем погибшего сотрудника ОМОН Игоря Серова
1 марта 2018 17:07
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Средней школе №75 присвоили имя Героя России Игоря Серова, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Дагестане в 1999 году.
Игорь Серов учился в этой школе с 1977 по 1985 год. С 1994 года был командиром отделения в отряде особого назначения. В 1999 году в связи с осложнившейся обстановкой в Республике Дагестан его отправили в Махачкалу.
— 9 сентября штурмовые группы приступили к ликвидации укрепрайонов и захвату стратегически важных высот села Вашина-Махи, — рассказали в Росгвардии. — Прапорщик милиции Игорь Серов заметил, как из-за деревьев подкрался боевик и метнул в сторону нашей группы гранату. Игорь успел крикнуть «Граната», выстрелил в боевика и своим телом закрыл упавшую недалеко от него гранату.
Звание Героя России Игорю Серову присвоили посмертно.
В Росгвардии ищут стрелка и радиотелефониста. Какую зарплату предлагают в отряде особого назначения.
Фото: Росгвардия
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