Ярославскую школу назвали именем погибшего сотрудника ОМОН Игоря Серова

Ученикам школы рассказали о Игоре Серове, в честь которого назвали школу

Средней школе №75 присвоили имя Героя России Игоря Серова, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Дагестане в 1999 году.

Игорь Серов учился в этой школе с 1977 по 1985 год. С 1994 года был командиром отделения в отряде особого назначения. В 1999 году в связи с осложнившейся обстановкой в Республике Дагестан его отправили в Махачкалу.

— 9 сентября штурмовые группы приступили к ликвидации укрепрайонов и захвату стратегически важных высот села Вашина-Махи, — рассказали в Росгвардии. — Прапорщик милиции Игорь Серов заметил, как из-за деревьев подкрался боевик и метнул в сторону нашей группы гранату. Игорь успел крикнуть «Граната», выстрелил в боевика и своим телом закрыл упавшую недалеко от него гранату.

Звание Героя России Игорю Серову присвоили посмертно.

В Росгвардии ищут стрелка и радиотелефониста. Какую зарплату предлагают в отряде особого назначения.