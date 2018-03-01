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Фоторепортаж
Зацени, здесь реальные котаны: фотоподборка лучших котов из ярославских дворов
1 марта 2018 15:57
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Март ассоциируется с котами, поэтому прекрасный праздник с нотками мурчания и мяуканья — День котов — отмечается в России 1 марта. Праздник, конечно, неофициальный, и в разных странах его отмечают в разные даты. Мы не смогли обойти вниманием таких разных и таких милых котиков и собрали для вас снимки дворовых жителей Ярославля в нашей фотоподборке.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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