Зацени, здесь реальные котаны: фотоподборка лучших котов из ярославских дворов

Принимаю поздравления!

Март ассоциируется с котами, поэтому прекрасный праздник с нотками мурчания и мяуканья — День котов — отмечается в России 1 марта. Праздник, конечно, неофициальный, и в разных странах его отмечают в разные даты. Мы не смогли обойти вниманием таких разных и таких милых котиков и собрали для вас снимки дворовых жителей Ярославля в нашей фотоподборке.

А что ты мне вкусненького дашь?

С таким мехом и зимой не холодно

Рыжее рыжего! Если не хватает тепла — погладь рыжего кота

Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать

Погреться на капоте приятно и зимой, и летом

Эй, не стойте слишком близко — я тигрёнок, а не киска

Вот и весна — пора разминаться и приводить себя в форму

Осталось немножко потерпеть, и будем жмуриться от тёплого солнца

В компании всегда веселее