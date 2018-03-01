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В Ярославле задержали цыганок, обокравших 18-летнюю девушку на 100 тысяч
1 марта 2018 15:54
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В Ярославле задержали двух женщин-цыганок, обокравших 18-летнюю девушку на сто тысяч рублей.
Женщины подкараулили девушку на выходе из магазина и напугали предсказаниями о том, что у неё будут сложности в личной жизни, а вся её семья — проклята. Для того, чтобы снять порчу, нужно вынести из дома деньги и украшения. Девушка так и сделала. Все ценности она положила в платок, который отдала цыганкам. Те «поколдовали» над платком и отдали девушке. Дома вместо денег и украшений она нашла в свёртке листы бумаги. Девушка обратилась в полицию. И в середине февраля цыганок объявили в розыск.
— Подозреваемых задержали, сейчас ведутся следственные действия, — сказали в УМВД по Ярославской области.
Как стало известно 76.ru, женщины приехали в Ярославскую область с юга, они гастролируют по стране со своими гаданиями.
А на днях в Ярославле задержали сантехика «на час», который обманывал бабушек, обещая им замену труб.
Фото: УМВД по Ярославской области
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