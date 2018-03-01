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Город

Такси с пассажирами протаранило скорую: водитель реанимобиля расплакался на месте аварии

1 марта 2018 15:50
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ДТП, происшествия, авария, Ярославль

В Ярославле на пересечении улиц Большая Октябрьская и Победы произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В неё врезался легковой «Рено».

— Удар был не очень сильным, поэтому ни в скорой, ни в нашей машине никто не пострадал, а вот легковушка разбилась сильно, — рассказали пассажиры такси. — Но больше всего расстроился водитель скорой, он даже заплакал. Объяснил, что очень жаль машину — она совсем новая.

На этой неделе ярославцы сняли на дорогах города аж три аварии, участниками которых стали брендированные автомобили такси «Тройка».

Ярославцы уже давно подметили, что машины такси «Тройка» регулярно попадают в аварии. Недавно ранним утром на пустой дороге на перекрёстке столкнулись сразу две «Рено» из этой службы такси.

Михаил Контуев
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