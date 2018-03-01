Такси с пассажирами протаранило скорую: водитель реанимобиля расплакался на месте аварии

В момент аварии в такси ехали пассажиры

В Ярославле на пересечении улиц Большая Октябрьская и Победы произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В неё врезался легковой «Рено».

Машине такси теперь требуется серьёзный ремонт

— Удар был не очень сильным, поэтому ни в скорой, ни в нашей машине никто не пострадал, а вот легковушка разбилась сильно, — рассказали пассажиры такси. — Но больше всего расстроился водитель скорой, он даже заплакал. Объяснил, что очень жаль машину — она совсем новая.

Машину скорой, в которую въехал таксист, медикам купили совсем недавно

На этой неделе ярославцы сняли на дорогах города аж три аварии, участниками которых стали брендированные автомобили такси «Тройка».

В конце января в Ярославле две машины такси умудрились врезаться друг в друга на пустой дороге

Ярославцы уже давно подметили, что машины такси «Тройка» регулярно попадают в аварии. Недавно ранним утром на пустой дороге на перекрёстке столкнулись сразу две «Рено» из этой службы такси.

